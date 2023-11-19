Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jacksen F. Tiago Sebut Banyak Orang Brasil Kagum dengan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |02:21 WIB
Jacksen F. Tiago Sebut Banyak Orang Brasil Kagum dengan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia
Mantan pelatih Timnas Indonesia, Jacksen F Thiago (Foto: LOS Piala Dunia U-17)
A
A
A

SURABAYA - Mantan Pelatih Timnas Indonesia. Jacksen F. Tiago, mengatakan banyak masyarakat Brasil kagum dengan gelaran Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Oleh dikarenakan, berbagai persiapan cukup matang yang membuat fasilitas stadion mumpuni untuk ajang itu.

Pesta sepak bola dunia U-17 digelar di empat stadion, yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Ajang itu berlangsung sejak 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

"Kawan-kawan di Brasil hampir setiap hari kirim WA, kagum dengan stadion dan bangsa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia dengan begitu luar biasa,” ucap Jacksen dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Sabtu (18/11/2023).

“Kita harus memberi pujian kepada seluruh pelaku sepak yang terlibat mulai dari pemain, media, suporter, dan pemerintah Indonesia yang melakukan gerakan luar biasa. Dengan piala dunia ini, anak-anak usia 5, 6, 7 tahun saya yakin akan punya cita-cita mewakili bangsa Indonesia lewat sepak bola,” tambahnya.

Pria berdarah Brasil itu mengatakan Piala Dunia U-17 menjadi momen penting sekaligus inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia. Hal itu agar mereka termotivasi menjadi pemain bola hebat agar dapat bersaing di level internasional.

Halaman:
1 2
      
