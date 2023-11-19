Momen Seru Piala Dunia U-17 2023 di JIS, Intip Tingkah Unik Penonton Lewat Videotron

Videotron di JIS juga menampilkan tingkah unik penonton di sela pertandingan (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)

JAKARTA - Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS) menciptakan kenangan seru. Ada momen unik dari para penonton yang datang di stadion hadir dalam sela-sela laga.

Perlu diketahui, dalam area stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu terdapat dua buah videotron raksasa. Keduanya terpajang saling berseberangan di sudut stadion.

Videotron tersebut selain digunakan untuk mempromosikan iklan juga dimanfaatkan mengintip tingkah unik dari para penonton di tribun. Benar saja, aksi-aksi para suporter nyatanya membuat gelak tawa.

Keseruan tersebut menjadi hiburan tambahan bagi para pemilik tiket Piala Dunia U-17 2023 yang hadir. Momen ini tayang beberapa menit sebelum laga dan pada pergantian waktu antar babak.

Pada tayangan yang juga disaksikan oleh MNC Portal Indonesia di stadion, ada momen kemesraan sepasang kekasih di salah satu tribun. Kamera juga menangkap fans-fans negara peserta Piala Dunia U-17 2023 yang hadir.

Tidak hanya itu, sejumlah publik figur juga ikut terekam. Contoh saja mantan pemain Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, yang datang menyaksikan laga fase Grup D antara Polandia U-17 vs Argentina U-17 pada Jumat (17/11/2023).