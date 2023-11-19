Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Seru Piala Dunia U-17 2023 di JIS, Intip Tingkah Unik Penonton Lewat Videotron

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |01:20 WIB
Momen Seru Piala Dunia U-17 2023 di JIS, Intip Tingkah Unik Penonton Lewat Videotron
Videotron di JIS juga menampilkan tingkah unik penonton di sela pertandingan (Foto: Basudiwa Supraja/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS) menciptakan kenangan seru. Ada momen unik dari para penonton yang datang di stadion hadir dalam sela-sela laga.

Perlu diketahui, dalam area stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu terdapat dua buah videotron raksasa. Keduanya terpajang saling berseberangan di sudut stadion.

Videotron tersebut selain digunakan untuk mempromosikan iklan juga dimanfaatkan mengintip tingkah unik dari para penonton di tribun. Benar saja, aksi-aksi para suporter nyatanya membuat gelak tawa.

Keseruan tersebut menjadi hiburan tambahan bagi para pemilik tiket Piala Dunia U-17 2023 yang hadir. Momen ini tayang beberapa menit sebelum laga dan pada pergantian waktu antar babak.

Pada tayangan yang juga disaksikan oleh MNC Portal Indonesia di stadion, ada momen kemesraan sepasang kekasih di salah satu tribun. Kamera juga menangkap fans-fans negara peserta Piala Dunia U-17 2023 yang hadir.

Tidak hanya itu, sejumlah publik figur juga ikut terekam. Contoh saja mantan pemain Timnas Indonesia, Cristian Gonzales, yang datang menyaksikan laga fase Grup D antara Polandia U-17 vs Argentina U-17 pada Jumat (17/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1650205/hasil-liga-inggris-liverpool-kandaskan-west-ham-united-arne-slot-dapat-angin-segar-ipu.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Kandaskan West Ham United, Arne Slot Dapat Angin Segar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/penyerang_manchester_united_joshua_zirkzee.jpg
Comeback! Manchester United Putus Rekor Mentereng Crystal Palace, Zirkzee Akhiri Puasa Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement