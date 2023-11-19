Man of the Match Timnas Amerika Serikat U-17 Vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Joan Tincres

Joan Tincres jadi MOTM di laga Timnas Prancis U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 (Foto: FIFA)

JAKARTA - Penyerang Timnas Prancis U-17 Joan Tincres menjadi pemain terbaik saat timnya menang 3-0 atas Amerika Serikat U-17. Kedua tim saling berhadapan dalam laga pamungkas Grup E Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (18/11/2023).

Pemain itu bermain cukup vital di barisan depan Les Bleus -julukan Prancis U-17. Oleh dikarenakan, dia mencetak dua gol ke gawang Amerika Serikat U-17.

Joan Tincres mencetak gol pertama pada menit ke-45 usai memanfaatkan umpan dari Amine Mohamed. Sementara itu, gol keduanya pada menit ke-83.

Pemain berusia 17 tahun itu memang tidak bermain sampai akhir laga tersebut. Oleh dikarenakan, dia digantikan pada menit ke-90 oleh Mathias Lambourde.

Tim asuhan Jean Luc Vannuchi cukup mendominasi permainan atas Amerika Serikat. Sebab, Prancis U-17 mencatatkan 10 tembakan ke gawang, sedangkan Yanks muda -julukan Amerika Serikat U-17 hanya empat tendangan ke gawang.

Kemenangan itu membawa Prancis U-17 menjadi juara Grup E dengan sembilan poin. Sebab, tim itu menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan dan mengumpulkan sembilan poin.