Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Amerika Serikat U-17 Vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Joan Tincres

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:10 WIB
Man of the Match Timnas Amerika Serikat U-17 Vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Joan Tincres
Joan Tincres jadi MOTM di laga Timnas Prancis U-17 vs Timnas Amerika Serikat U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang Timnas Prancis U-17 Joan Tincres menjadi pemain terbaik saat timnya menang 3-0 atas Amerika Serikat U-17. Kedua tim saling berhadapan dalam laga pamungkas Grup E Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (18/11/2023).

Pemain itu bermain cukup vital di barisan depan Les Bleus -julukan Prancis U-17. Oleh dikarenakan, dia mencetak dua gol ke gawang Amerika Serikat U-17.

Joan Tincres mencetak gol pertama pada menit ke-45 usai memanfaatkan umpan dari Amine Mohamed. Sementara itu, gol keduanya pada menit ke-83.

Pemain berusia 17 tahun itu memang tidak bermain sampai akhir laga tersebut. Oleh dikarenakan, dia digantikan pada menit ke-90 oleh Mathias Lambourde.

Tim asuhan Jean Luc Vannuchi cukup mendominasi permainan atas Amerika Serikat. Sebab, Prancis U-17 mencatatkan 10 tembakan ke gawang, sedangkan Yanks muda -julukan Amerika Serikat U-17 hanya empat tendangan ke gawang.

Kemenangan itu membawa Prancis U-17 menjadi juara Grup E dengan sembilan poin. Sebab, tim itu menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan dan mengumpulkan sembilan poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/10/Taufik_Hidayat.jpg
Terungkap! Ini Alasan Pengukuhan Atlet SEA Games Ditunda hingga Awal Desember
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement