Hasil Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 3-0, Les Bleus Sapu Bersih 3 Laga!

JAKARTA - Hasil Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Les Bleus.

Gol Prancis dicetak oleh Joan Tincres (45+2', 82') dan Bastien Meupiyou (86'). Mereka menjadi tim kedua setelah Timnas Jerman U-17 yang merebut poin sempurna di fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 langsung bermain lepas sejak menit awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim cukup ngotot dalam memberikan ancaman di lini pertahanan masing-masing dalam upaya mencetak gol.

Les Bleus muda -julukan Prancis U-17- Amerika Serikat U-17 melancarkan jual dan beli serangan dalam laga itu. Namun, sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta meskipun sama-sama mendapatkan peluang.

Memasuki menit akhir laga tempo permainan mulai menurun antara kedua tim. Pasalnya, Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 lebih banyak berduel di lini tengah permainan.

Pada menit ke-45+1, Prancis U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu dengan membobol gawang Amerika Serikat U-17. Kepastian itu usai Joan Tincres mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mohamed Amine.

Babak Kedua

Tim asuhan Gonzalo Segares langsung bermain agresif pada awal babak kedua melawan Prancis U-17. Amerika Serikat U-17 ingin segera mencetak gol untuk menyamakan kedudukan.

Permainan ketat pun kembali ditampilkan kedua tim pada pertengahan babak kedua. Oleh dikarenakan, Prancis U-17 pun mulai merepotkan pertahanan Amerika Serikat U-17.

Pada menit ke-82, tim asuhan Jean Luc Vannuchi berhasil menggandakan keunggulan atas Amerika Serikat U-17. Kepastian itu usai Joan Tincres mencetak gol dengan memanfaatkan kelengahan tim lawan.

Prancis U-17 makin di atas angin dalam laga itu. Oleh dikarenakan, tim itu mencetak gol ketiga pada menit ke-85 yang kali ini diciptakan oleh Bastien Meupiyou.