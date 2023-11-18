Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Bleus Unggul 1-0

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol tunggal Prancis di babak pertama dicetak oleh Joan Tincres (45+2'). Sementara itu, Amerika Serikat tak begitu mampu membahayakan gawang Les Bleus di 45 menit pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 langsung bermain lepas sejak menit awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim cukup ngotot dalam memberikan ancaman di lini pertahanan masing-masing dalam upaya mencetak gol.

Les Bleus muda -julukan Prancis U-17- Amerika Serikat U-17 melancarkan jual dan beli serangan dalam laga itu. Namun, sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta meskipun sama-sama mendapatkan peluang.

Memasuki menit akhir laga tempo permainan mulai menurun antara kedua tim. Pasalnya, Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 lebih banyak berduel di lini tengah permainan.

Pada menit ke-45+1, Prancis U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu dengan membobol gawang Amerika Serikat U-17. Kepastian itu usai Joan Tincres mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mohamed Amine.