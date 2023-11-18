JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.
Gol tunggal Prancis di babak pertama dicetak oleh Joan Tincres (45+2'). Sementara itu, Amerika Serikat tak begitu mampu membahayakan gawang Les Bleus di 45 menit pertama.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 langsung bermain lepas sejak menit awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim cukup ngotot dalam memberikan ancaman di lini pertahanan masing-masing dalam upaya mencetak gol.
Les Bleus muda -julukan Prancis U-17- Amerika Serikat U-17 melancarkan jual dan beli serangan dalam laga itu. Namun, sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta meskipun sama-sama mendapatkan peluang.
Memasuki menit akhir laga tempo permainan mulai menurun antara kedua tim. Pasalnya, Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 lebih banyak berduel di lini tengah permainan.
Pada menit ke-45+1, Prancis U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu dengan membobol gawang Amerika Serikat U-17. Kepastian itu usai Joan Tincres mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mohamed Amine.