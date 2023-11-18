Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Les Bleus Unggul 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023: <i>Les Bleus</i> Unggul 1-0
Timnas Prancis U-17 unggul 1-0 atas Timnas Amerika Serikat U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Amerika Serikat U-17 vs Timnas Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol tunggal Prancis di babak pertama dicetak oleh Joan Tincres (45+2'). Sementara itu, Amerika Serikat tak begitu mampu membahayakan gawang Les Bleus di 45 menit pertama.

Timnas Prancis U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 langsung bermain lepas sejak menit awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim cukup ngotot dalam memberikan ancaman di lini pertahanan masing-masing dalam upaya mencetak gol.

Les Bleus muda -julukan Prancis U-17- Amerika Serikat U-17 melancarkan jual dan beli serangan dalam laga itu. Namun, sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta meskipun sama-sama mendapatkan peluang.

Memasuki menit akhir laga tempo permainan mulai menurun antara kedua tim. Pasalnya, Amerika Serikat U-17 dan Prancis U-17 lebih banyak berduel di lini tengah permainan.

Pada menit ke-45+1, Prancis U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu dengan membobol gawang Amerika Serikat U-17. Kepastian itu usai Joan Tincres mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mohamed Amine.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650207/kontingen-jabar-puji-pelaksanaan-kejurnas-pb-pobsi-rrb.webp
Kontingen Jabar Puji Pelaksanaan Kejurnas PB POBSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/13/luis_estrela.jpg
Resmi! Luis Estrela Dipertahankan hingga 2028, FFI Bongkar Proyek Besar Timnas Futsal Putri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement