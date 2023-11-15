HASIL Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0.
Les Bleus -- julukan Prancis -- keluar sebagai pemenang berkat gol cepat Mathis Amougou. Dengan hasil ini, Prancis memastikan kelolosan ke babak 16 besar bersama Timnas Amerika Serikat U-17 karena sama-sama mengoleksi enam poin dari dua laga.
Jalannya Pertandingan
Prancis U-17 tampil ngegas sejak menit awal pertandingan. Laga baru berjalan dua menit, Prancis U-17 langsung mampu memecah kebuntuan.
Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Ismail Bouneb disambut Mathis Amogou dengan manis. Penjaga gawang Korea Selatan U-17, Hong Seong-min tak berkutik menahan derasnya bola.
Dua menit berselang, Prancis U-17 kembali mengancam gawang Korea Selatan U-17. Namun tandukan Yvann Titi masih melebar.
Korea Selatan U-17 baru mampu memberi perlawanan pada menit 20. Namun tembakan Kim Myeong-jun masih mampu dihalau penjaga gawang Prancis U-17, Mathys Niflore.
Prancis U-17 terus menggempur pertahanan Korea Selatan U-17. Namun peluang mereka terus-terusan tidak mengenai sasaran.
Memasuki menit 39, Korea Selatan U-17 kembali memberi perlawanan. Namun sontekan Kim Myeong-jun masih dengan mudah diamankan Mathys Niflore.
Wasit hanya memberi tambahan waktu dua menit untuk injury time. Skor 1-0 untuk Prancis U-17 pun bertahan hingga laga usai.
Babak Kedua
Korea Selatan U-17 terus berupaya menyamakan kedudukan. Memasuki menit 47, tim berjuluk Young Taeguk Warriors kembali mengancam lewat tembakan Yoon Do-yong, namun masih melebar.
Peluang emas kemudian didapat Korea Selatan U-17 di menit 57 lewat sepakan Jin Tae-ho. Namun sayang seribu sayang skor masih belum berubah lantaran bola membentur tiang gawang.