Hasil Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 1-0, Les Bleus Lolos ke 16 Besar!

Timnas Prancis U-17 menang 1-0 atas Korea Selatan U-17 sekaligus amankan kelolosan ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Ilham Sigit)

HASIL Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0.

Les Bleus -- julukan Prancis -- keluar sebagai pemenang berkat gol cepat Mathis Amougou. Dengan hasil ini, Prancis memastikan kelolosan ke babak 16 besar bersama Timnas Amerika Serikat U-17 karena sama-sama mengoleksi enam poin dari dua laga.

Jalannya Pertandingan

Prancis U-17 tampil ngegas sejak menit awal pertandingan. Laga baru berjalan dua menit, Prancis U-17 langsung mampu memecah kebuntuan.

Berawal dari situasi sepak pojok, umpan Ismail Bouneb disambut Mathis Amogou dengan manis. Penjaga gawang Korea Selatan U-17, Hong Seong-min tak berkutik menahan derasnya bola.

Dua menit berselang, Prancis U-17 kembali mengancam gawang Korea Selatan U-17. Namun tandukan Yvann Titi masih melebar.

Korea Selatan U-17 baru mampu memberi perlawanan pada menit 20. Namun tembakan Kim Myeong-jun masih mampu dihalau penjaga gawang Prancis U-17, Mathys Niflore.

Prancis U-17 terus menggempur pertahanan Korea Selatan U-17. Namun peluang mereka terus-terusan tidak mengenai sasaran.

Memasuki menit 39, Korea Selatan U-17 kembali memberi perlawanan. Namun sontekan Kim Myeong-jun masih dengan mudah diamankan Mathys Niflore.

Wasit hanya memberi tambahan waktu dua menit untuk injury time. Skor 1-0 untuk Prancis U-17 pun bertahan hingga laga usai.

Babak Kedua

Korea Selatan U-17 terus berupaya menyamakan kedudukan. Memasuki menit 47, tim berjuluk Young Taeguk Warriors kembali mengancam lewat tembakan Yoon Do-yong, namun masih melebar.

Peluang emas kemudian didapat Korea Selatan U-17 di menit 57 lewat sepakan Jin Tae-ho. Namun sayang seribu sayang skor masih belum berubah lantaran bola membentur tiang gawang.