Man of the Match Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korsel U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Aliou Souleymane

Aliou Souleymane jadi man of the match di laga Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: FIFA)

BANDUNG – Aliou Souleymane terpilih sebagai man of the match alias pemain terbaik pada laga Timnas Burkina Faso U-17 kontra Korea Selatan U-17. Pada laga ini, tampil ganas di lini depan Burkina Faso U-17.

Burkina Faso U-17 mengakhiri kampanye mereka di Piala Dunia U-17 2023 dengan kemenangan. Tim asuhan Brahima Traore menang tipis 2-1 atas Korea Selatan U-17 pada laga terakhir Grup E yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (18/11/2023).

Dua gol Burkina Faso U-17 dicetak Jack Diarra (24’) dan Aboubacar Camara (86’). Sementara Korea Selatan U-17 sempat menyamakan kedudukan lewat gol Kim Myung-jun (49’).

Namun hasil ini tidak bisa menyelamatkan nasib kedua tim. Korea Selatan U-17 finis di dasar klasemen lantaran kalah di tiga laga beruntun, sedangkan Burkina Faso U-17 gagal menembus empat besar klasemen peringkat tiga terbaik.

Pada laga ini, sang bomber Aliou Souleymane keluar sebagai man of the match. Souleymane mencetak satu assist untuk gol kemenangan Burkina Faso U-17.