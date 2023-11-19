Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korsel U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Aliou Souleymane

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |00:01 WIB
Man of the Match Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korsel U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Aliou Souleymane
Aliou Souleymane jadi man of the match di laga Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

BANDUNG – Aliou Souleymane terpilih sebagai man of the match alias pemain terbaik pada laga Timnas Burkina Faso U-17 kontra Korea Selatan U-17. Pada laga ini, tampil ganas di lini depan Burkina Faso U-17.

Burkina Faso U-17 mengakhiri kampanye mereka di Piala Dunia U-17 2023 dengan kemenangan. Tim asuhan Brahima Traore menang tipis 2-1 atas Korea Selatan U-17 pada laga terakhir Grup E yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (18/11/2023).

Dua gol Burkina Faso U-17 dicetak Jack Diarra (24’) dan Aboubacar Camara (86’). Sementara Korea Selatan U-17 sempat menyamakan kedudukan lewat gol Kim Myung-jun (49’).

Namun hasil ini tidak bisa menyelamatkan nasib kedua tim. Korea Selatan U-17 finis di dasar klasemen lantaran kalah di tiga laga beruntun, sedangkan Burkina Faso U-17 gagal menembus empat besar klasemen peringkat tiga terbaik.

Pada laga ini, sang bomber Aliou Souleymane keluar sebagai man of the match. Souleymane mencetak satu assist untuk gol kemenangan Burkina Faso U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650231/klasemen-liga-inggris-takhta-arsenal-digoyang-chelsea-liverpool-mulai-bangkit-kgc.webp
Klasemen Liga Inggris: Takhta Arsenal Digoyang Chelsea, Liverpool Mulai Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/striker_juventus_dusan_vlahovic_absen_hingga_akhi.jpg
Kabar Buruk untuk Juventus! Vlahovic Cedera Parah, Absen 3 Bulan Lewati 18 Laga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement