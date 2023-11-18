Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taeguk Warriors Takluk 1-2

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |21:08 WIB
Hasil Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: <i>Taeguk Warriors</i> Takluk 1-2
Timnas Korea Selatan U-17 takluk 1-2 dari Timnas Burkina Faso U-17 (Foto: KFA)
A
A
A

BANDUNG - Hasil Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1.

Dua gol Burkina Faso dihasilkan Jack Diarra (24') dan Aboubacar Camara (86'). Sementara itu, Korea Selatan cuma bisa membalas lewat gol Kim Myung-jun (49').

Timnas Korea Selatan U-17 ditekuk Timnas Burkina Faso U-17 (Foto: Instagram/@thekfa)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Burkina Faso U-17 tampil ngegas sejak menit awal. Anak asuh Brahima Traore mengancam lebih dulu lewat tandukan Aly Sokondou, namun bola masih melebar.

Memasuki menit 16, Burkina Faso U-17 kembalu mengancam lewat tembakan Jack Diarra. Kali ini berhasil diamankan penjaga gawang Korea Selatan U-17, Hong Seong-min.

Serangan bertubi-tubi Burkina Faso U-17 akhirnya berbuah gol di menit 24. Umpan Balde Bah berhasil dimanfaatkan menjadi gol lewat tembakan Jack Diarra.

Tak puas hanya unggul tipis, Burkina Faso U-17 kembali tebar ancaman lewat tembakan Arouna Ouatarra. Hong Seong-min pun mati-matian menjaga gawangnya agar tak kembali kebobolan.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama usai. Burkina Faso U-17 pun unggul 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Korea Selatan U-17 mulai menemukan ritme permainan di babak kedua. Mereka pun berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan Kim Myung-jun di menit 49.

Semenit berselang, Burkina Faso U-17 langsung menjawab lewat tembakan Jack Diarra. Namun berhasil diantisipasi Hong Seong-min.

Burkina Faso U-17 nampak tak terima dengan skor imbang. Memasuki menit 58, sang wakil Afrika kembalu mengancam lewat tandukan Souleymane Alio, namun lagi-lagi digagalkan Hong Seong-min.

Halaman:
1 2
      
