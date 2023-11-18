Hasil Babak Pertama Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Taeguk Warriors Tertinggal 0-1

Timnas Korea Selatan U-17 tertinggal 0-1 dari Timnas Burkina Faso U-17 di babak pertama (Foto: Instagram/@thekfa)

BANDUNG - Hasil babak pertama Timnas Burkina Faso U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol tercipta berkat aksi Jack Diarra (24’). Korea Selatan harus tertinggal di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Burkina Faso U-17 tampil ngegas sejak menit awal. Anak asuh Brahima Traore mengancam lebih dulu lewat tandukan Aly Sokondou, namun bola masih melebar.

Memasuki menit 16, Burkina Faso U-17 kembalu mengancam lewat tembakan Jack Diarra. Kali ini berhasil diamankan penjaga gawang Korea Selatan U-17, Hong Seong-min.

Serangan bertubi-tubi Burkina Faso U-17 akhirnya berbuah gol di menit 24. Umpan Balde Bah berhasil dimanfaatkan menjadi gol lewat tembakan Jack Diarra.

Tak puas hanya unggul tipis, Burkina Faso U-17 kembali tebar ancaman lewat tembakan Arouna Ouatarra. Hong Seong-min pun mati-matian menjaga gawangnya agar tak kembali kebobolan.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama usai. Burkina Faso U-17 pun unggul 1-0 di babak pertama.