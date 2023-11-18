Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 4-0, El Tri Lolos dari Lubang Jarum

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:42 WIB
Hasil Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 4-0, <i>El Tri</i> Lolos dari Lubang Jarum
Timnas Meksiko U-17 menang telak 4-0 atas Timnas Selandia Baru U-17 (Foto: Twitter/@miseleccionsubs)
BANDUNG - Hasil Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023) sore WIB, berakhir dengan skor 4-0.

Gol bagi Meksiko disarangkan Fidel Barajas (42'), Adrian Fernandez (47'), dan brace Stephano Carrillo (54', 67'). Dengan hasil itu, El Tri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Selandia Baru U-17 vs Timnas Meksiko U-17 (Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Selandia Baru U-17 mendapat peluang lebih dulu lewat tembakan jarak jauh Adam Watson, namun masih melebar.

Pertarungan sengit di lini tengah terus dipertontonkan kedua tim. Meksiko U-17 baru bisa menjawab lewat tandukan Javen Romero, namun masih mamu digagalkan penjaga gawang Selandi Baru U-17, Matt Foord.

Memasuki menit 35, Selandia Baru U-17 kembali mengancam lewat tembakan Adam Watson, namun masih melebar ke sisi kanan. Sementara Meksiko U-17 susah payah menciptakan peluang berbahaya.

Memasuki menit 39, Meksiko U-17 akhirnya mencetak peluang lewat tembakan Adrian Fernandez, namun lagi-lagi sayang belum tepat sasaran. Upaya keras Meksiko U-17 akhirnya membuahkan hasil di menit 41. Tembakan kaki kanan Fidel Barajas tak mampu diantisipasi Matt Foord.

Umpan Luis Navarrete berhasil diselesaikan menjadi gol. Skor 1-0 tidak berubah hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Meksiko U-17 tampil lebih menggila di babak kedua. Babak kedua baru berjalan dua menit, Meksiko U-17 kembali menambah keunggulan lewat aksi Adrian Da Lara.

Tak puas unggul 1-0, Meksiko U-17 terus menambah produkitivitas gol mereka. Kali ini, giliran sang supersub, Tahiel Jimenez yang mencatatkan namanya di papan skor.

