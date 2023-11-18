Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Ditahan Black Steel 2-2

TEGAL – Pendekar United dan Black Steel Papua FC bermain sengit sehingga harus puas berbagi angka dengan skor 2-2 di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023) siang WIB.

Pertandingan berjalan cukup sengit di fase awal karena kedua tim saling jual beli serangan. Namun Pendekar United berhasil membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Subhan Faidasa. Black Steel mencoba untuk merespons gol tersebut.

Terlihat tim polesan Chema Jimenez itu mulai menemukan tempo permainannya namun belum bisa mencetak gol penyeimbang. Beberapa kali Black Steel mendapat peluangnya tapi lini pertahanan Pendekar United masih sangat kokoh.

Sementara Pendekar United juga terlihat cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan Evan Soumilena dan kolega. Pasalnya, Black Steel benar-benar terus menggempur pertahanan tim polesan Farhad Keshavarz itu.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Black Steel mendapat peluang emas lewat sontekan Ardiansyah Nur yang masih bisa dihadang Andi Tenri Juang. Sampai akhirnya, Evan Soumilena berhasil mencetak gol penyeimbang. Pada akhirnya, babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.

Pendekar United tampil lebih agresif di babak yang kedua. Mereka pun kembali berhasil membalikan keunggulan atas Black Steel menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Imam Dwi usai menerima umpan matang dari Subhan Faidasa.