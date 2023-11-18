Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bungkam Sadakata United 4-1, Unggul FC Buka Pekan Pertama dengan Manis

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 sudah diketahui. Unggul FC pun sukses membuka pekan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 dengan manis.

Melawan Sadakata United, Unggul FC sukses menang dengan skor 4-1. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023) pukul 09.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Unggul FC langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur pertahanan yang dimiliki Sadakata United. Setelah laga berjalan tiga menit, mereka akhirnya sukses membuka keran gol lewat tendangan bebas Jose Teran.

Unggul 1-0 membuat tim asal Malang itu semakin agresif dalam melancarkan serangannya. Alhasil, tim polesan Joao Almeida itu sukses menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Sadakata United lewat gol Oscar Fernandez.

Sadakata United pun bukan tanpa ancaman. Mereka kerap menciptakan peluang emas, namun semua itu masih mampu dihadang oleh Muhammad Albagir. Sementara itu, Unggul FC justru mampu menambah keran golnya lewat tendangan Andres Dwi Persada.

Situasi ini membuat Sadakata United semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Alhasil, Unggul FC pun mampu unggul sementara di babak yang pertama dengan skor 3-0.