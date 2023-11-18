Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iqbal Gwijangge soal Timnas Indonesia U-17 yang Masih Punya Peluang ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Harus Siap dan Fokus jika Lolos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:28 WIB
Iqbal Gwijangge soal Timnas Indonesia U-17 yang Masih Punya Peluang ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Harus Siap dan Fokus jika Lolos
Iqbal Gwijangge siap membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
SURABAYA – Kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, berbicara soal peluang timnya lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Lantaran Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke babak 16 besar, Iqbal pun mengingatkan rekan setimnya untuk tetap siap dan fokus.

Iqbal mengatakan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia U-17 sudah melupakan kekalahan pahit dari Maroko U-17. Pemain Barito Putera itu juga mengungkapkan skuad Garuda Asia tidak patah semangat dan terus bersiap menatap babak berikutnya jika akhirnya mereka lolos.

Timans Indonesia U-17

“Seluruh pemain sudah melupakan hasil pertandingan semalam dan terus semangat,” kata Iqbal dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Sabtu (18/11/2023).

“Kami harus siap dan fokus jika kami lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat tiga terbaik,” sambungnya.

Ya, asa Timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke babak 16 besar memang masih ada meski sangat kecil. Sebab situasinya harus ditentukan pada dua pertandingan yakni laga Korea Selatan U-17 kontra Burkina Faso U-17 di Grup E, dan Meksiko U-17 versus Selandia Baru U-17 di Grup F yang akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).

