Iqbal Gwijangge soal Timnas Indonesia U-17 yang Masih Punya Peluang ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Harus Siap dan Fokus jika Lolos

SURABAYA – Kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, berbicara soal peluang timnya lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Lantaran Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke babak 16 besar, Iqbal pun mengingatkan rekan setimnya untuk tetap siap dan fokus.

Iqbal mengatakan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia U-17 sudah melupakan kekalahan pahit dari Maroko U-17. Pemain Barito Putera itu juga mengungkapkan skuad Garuda Asia tidak patah semangat dan terus bersiap menatap babak berikutnya jika akhirnya mereka lolos.

“Seluruh pemain sudah melupakan hasil pertandingan semalam dan terus semangat,” kata Iqbal dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, dikutip Sabtu (18/11/2023).

“Kami harus siap dan fokus jika kami lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat tiga terbaik,” sambungnya.

Ya, asa Timnas Indonesia U-17 untuk melaju ke babak 16 besar memang masih ada meski sangat kecil. Sebab situasinya harus ditentukan pada dua pertandingan yakni laga Korea Selatan U-17 kontra Burkina Faso U-17 di Grup E, dan Meksiko U-17 versus Selandia Baru U-17 di Grup F yang akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (18/11/2023).