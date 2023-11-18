Timnas Inggris Menang 2-0 atas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Gareth Southgate Malah Kritik Habis Harry Kane Cs

LONDON – Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, mengomentari hasil laga timnya kala melawan Timnas Malta pada matchday ke-9 Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024. Meski Inggris berhasil menang, Southgate ternyata belum puas dengan kinerja Harry Kane cs.

Southgate malah mengkritik habis-habisan performa anak asuhnya. Pelatih berusia 53 tahun itu menilai para pemain Timnas Inggris sama sekali tidak memiliki semangat melawan Malta.

Menurutnya, dengan kualitas skuad yang dimilikinya saat ini, Timnas Inggris seharusnya bisa memastikan kemenangan dengan cepat. Tetapi nyatanya, timnya malah sempat kesulitan.

“Jika Anda tidak memulai pertandingan dengan baik, maka sangat sulit untuk bangkit dan kami tidak melakukannya. Kami tahu level yang kami miliki seharusnya lebih baik, bisa lebih baik,” kata Southgate, dikutip dari BBC, Sabtu (18/11/2023).

“Pertandingan-pertandingan yang Anda tahu bisa Anda menangkan dengan cepat, jumlah pertandingan yang dimainkan para pemain ini, hampir merupakan pengaturan mandiri,” sambungnya.

Southgate mengatakan tim besutannya minim dalam menciptakan peluang. Sebagai seorang mantan pemain, dia cukup jengkel melihat bagaimana Timnas Inggris bermain melawan Malta.

“Jadi tidak cukup kualitas dalam penguasaan bola, dan tidak cukup banyak peluang yang tercipta, namun saya pernah menjadi pemain dan saya tahu persis bagaimana rasanya bermain di pertandingan tersebut,” ucap Southgate.

“Jelas mungkin saja kami bisa mendapatkan tiga atau empat keputusan juga, tapi kami tidak menciptakan peluang yang cukup jelas untuk pantas mendapatkannya,” tambahnya.