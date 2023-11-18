Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Menang 2-0 atas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Gareth Southgate Malah Kritik Habis Harry Kane Cs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:26 WIB
Timnas Inggris Menang 2-0 atas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024, Gareth Southgate Malah Kritik Habis Harry Kane Cs
Laga Timnas Inggris vs Timnas Malta. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, mengomentari hasil laga timnya kala melawan Timnas Malta pada matchday ke-9 Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024. Meski Inggris berhasil menang, Southgate ternyata belum puas dengan kinerja Harry Kane cs.

Southgate malah mengkritik habis-habisan performa anak asuhnya. Pelatih berusia 53 tahun itu menilai para pemain Timnas Inggris sama sekali tidak memiliki semangat melawan Malta.

Timnas Inggris vs Timnas Malta

Menurutnya, dengan kualitas skuad yang dimilikinya saat ini, Timnas Inggris seharusnya bisa memastikan kemenangan dengan cepat. Tetapi nyatanya, timnya malah sempat kesulitan.

“Jika Anda tidak memulai pertandingan dengan baik, maka sangat sulit untuk bangkit dan kami tidak melakukannya. Kami tahu level yang kami miliki seharusnya lebih baik, bisa lebih baik,” kata Southgate, dikutip dari BBC, Sabtu (18/11/2023).

“Pertandingan-pertandingan yang Anda tahu bisa Anda menangkan dengan cepat, jumlah pertandingan yang dimainkan para pemain ini, hampir merupakan pengaturan mandiri,” sambungnya.

Southgate mengatakan tim besutannya minim dalam menciptakan peluang. Sebagai seorang mantan pemain, dia cukup jengkel melihat bagaimana Timnas Inggris bermain melawan Malta.

“Jadi tidak cukup kualitas dalam penguasaan bola, dan tidak cukup banyak peluang yang tercipta, namun saya pernah menjadi pemain dan saya tahu persis bagaimana rasanya bermain di pertandingan tersebut,” ucap Southgate.

“Jelas mungkin saja kami bisa mendapatkan tiga atau empat keputusan juga, tapi kami tidak menciptakan peluang yang cukup jelas untuk pantas mendapatkannya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/hary_tanoesoedibjo.jpg
Hary Tanoesoedibjo Beri Pesan Menggetarkan untuk Para Juara Kejurnas PB POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement