HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Inggris vs Timnas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024: The Three Lions Menang Dua Gol Tanpa Balas

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |05:22 WIB
Hasil Timnas Inggris vs Timnas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024: The Three Lions Menang Dua Gol Tanpa Balas
Timnas Inggris menang 2-0 atas Timnas Malta di Kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Timnas Inggris melanjutkan tren positif mereka di Kualifikasi Piala Eropa 2024. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- baru saja meraih kemenangan atas Timnas Malta.

Bermain di Wembley Stadium, Sabtu (18/11/2023), Timnas Inggris menang meyakinkan dengan dua gol tanpa balas. Kemenangan ini sekaligus membuat pasukan Gareth Southgate kukuh di puncak klasemen Grup C dengan 19 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris memulai pertandingan dengan tempo sedang. Tak butuh waktu lama, Phil Foden dan rekan-rekan unggul cepat lewat gol bunuh diri pemain Malta di menit ke delapan.

Serangan sporadis dari para pemain depan The Three Lions membuat bek Timnas Malta benar-benar kerepotan. Unggul satu gol membuat kubu tuan rumah bermain lebih garang di babak pertama.

Namun, belum ada gol tambahan hingga menjelang babak pertama usai. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas Inggris pun bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
