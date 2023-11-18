Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Nantikan Nasib Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Tuan Rumah Main Cukup Baik!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:12 WIB
Media Vietnam Ikut Nantikan Nasib Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Tuan Rumah Main Cukup Baik!
Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ikut nantikan nasib Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 dinilai telah bermain cukup baik di turnamen itu.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, meski tipis. Arkhan Kaka cs bisa menyegel tiket babak 16 besar lewat jalur ranking 3 terbaik.

Timnas Indonesia U-17

Diketahui, 4 tim teratas pada klasemen peringkat tiga terbaik yang bisa lolos ke 16 besar. Kini,Timnas Indonesia U-17 sendiri mengisi posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Dua tim di bawah skuad Timnas Indonesia U-17 pada klasemen tersebut, yakni Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17, belum berlaga di matchday ketiga atau terakhir grup masing-masing. Keduanya baru akan berlaga hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Meksiko U-17 sendiri dijadwalkan bertemu dengan Selandia Baru U-17 di laga terakhir Grup F. Sementara itu, Korea Selatan U-17 akan melawan Burkina Faso U-17 di matchday ketiga Grup E.

Ada syarat yang harus terpenuhi dari laga Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 untuk meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke 16 besar. Pertama, laga Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17 harus berakhir imbang dengan berapa pun skornya.

Sebab kini, Korea Selatan U-17 masih mencatatkan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Burkina Faso mencatatkan 0 poin dan selisih gol -4.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 juga masih bergantung pada laga terakhir Grup F antara Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17. Meksiko U-17 saat ini menempati urutan tiga di Grup F dengan perolehan satu angka dengan selisih gol dan produktivitas gol yang sama seperti Timnas Indonesia U-17, yakni -2 dan 3.

Sementara itu, Selandia Baru U-17 belum memiliki poin. Jika ada pemenang di laga Meksiko vs Selandia Baru, Timnas Indonesia U-17 akan tersingkir. Kemudian, andai pertandingan Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17 berakhir imbang tanpa gol alias 0-0, kans Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar kembali terbuka lebar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650231/klasemen-liga-inggris-takhta-arsenal-digoyang-chelsea-liverpool-mulai-bangkit-kgc.webp
Klasemen Liga Inggris: Takhta Arsenal Digoyang Chelsea, Liverpool Mulai Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/napoli_vs_as_roma.jpg
Serie A Makin Gila! Napoli Gilas Roma, Persaingan Puncak Klasemen Kini Super Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement