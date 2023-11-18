Media Vietnam Ikut Nantikan Nasib Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Tuan Rumah Main Cukup Baik!

Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, ikut nantikan nasib Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 dinilai telah bermain cukup baik di turnamen itu.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, meski tipis. Arkhan Kaka cs bisa menyegel tiket babak 16 besar lewat jalur ranking 3 terbaik.

Diketahui, 4 tim teratas pada klasemen peringkat tiga terbaik yang bisa lolos ke 16 besar. Kini,Timnas Indonesia U-17 sendiri mengisi posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Dua tim di bawah skuad Timnas Indonesia U-17 pada klasemen tersebut, yakni Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17, belum berlaga di matchday ketiga atau terakhir grup masing-masing. Keduanya baru akan berlaga hari ini, Sabtu (18/11/2023).

Meksiko U-17 sendiri dijadwalkan bertemu dengan Selandia Baru U-17 di laga terakhir Grup F. Sementara itu, Korea Selatan U-17 akan melawan Burkina Faso U-17 di matchday ketiga Grup E.

Ada syarat yang harus terpenuhi dari laga Meksiko U-17 dan Korea Selatan U-17 untuk meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke 16 besar. Pertama, laga Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17 harus berakhir imbang dengan berapa pun skornya.

Sebab kini, Korea Selatan U-17 masih mencatatkan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Burkina Faso mencatatkan 0 poin dan selisih gol -4.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 juga masih bergantung pada laga terakhir Grup F antara Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17. Meksiko U-17 saat ini menempati urutan tiga di Grup F dengan perolehan satu angka dengan selisih gol dan produktivitas gol yang sama seperti Timnas Indonesia U-17, yakni -2 dan 3.

Sementara itu, Selandia Baru U-17 belum memiliki poin. Jika ada pemenang di laga Meksiko vs Selandia Baru, Timnas Indonesia U-17 akan tersingkir. Kemudian, andai pertandingan Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17 berakhir imbang tanpa gol alias 0-0, kans Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar kembali terbuka lebar.