Piala Dunia U-17 2023: Kesan Timnas Jepang U-17 soal Bandung, Mulai dari Nasi Goreng hingga soal Cuaca Mendung

Timnas Jepang U-17 ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17)

BANDUNG - Timnas Jepang U-17 telah mengakhiri laga fase Grup D usai mengalahkan Timnas Senegal U-17 dengan skor 2-0. Hasil ini pun memastikan Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (17/11/2023), Jepang memetik kemenangan penting. Sebab, berkat kemenangan tersebut mereka sudah mengamankan tiket ke 16 besar dengan status sebagai peringkat tiga terbaik.

Dengan hasil ini pula, maka perjalanan mereka di Bandung telah usai. Sebab, pada babak 16 besar mereka akan bermain antara di Solo atau Surabaya. Sementara, Bandung pun menggelar Piala Dunia U-17 hingga babak 16 besar saja.

Hasil positif ini tentu membuat Timnas Jepang U-17 merasa sangat senang. Begitu juga dengan kesan mereka terhadap Bandung yang begitu positif.

Usai laga kontra Senegal, pelatih Timnas Jepang U-17, Yoshiro Moriyama berbagi pendapatnya tentang Bandung. Ia menilai semuanya sangat bagus, terkecuali cuaca Bandung yang selalu mendung.

"Hotelnya bagus. Lapangan latihannya bagus. Semuanya bagus. Tapi, hanya satu yang kurang, tidak ada cahaya matahari (mendung terus)," kata Moriyama kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023).