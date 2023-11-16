Hasil Timnas Jepang vs Timnas Myanmar di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ayase Ueda Hattrick, Samurai Biru Menang Telak 5-0!

HASIL Timnas Jepang vs Timnas Myanmar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Suita City Stadium, Kamis (16/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan Jepang.

Ayase Ueda menjadi bintang lewat hattricknya yang dicetak pada menit ke-11, 45+4, dan 50. Dua gol lainnya untuk Samurai Biru -- julukan Jepang -- dicetak oleh Daichi Kamada (28') dan Ritsu Doan (86').

Jalannya Pertandingan

Timnas Jepang langsung bermain agresif untuk mencuri keunggulan di awal babak pertama. Dengan skema 4-2-3-1, tim besutan Hajime Moriyasu tak menemukan kesulitan untuk membongkar pertahanan Myanmar.

Tidak butuh waktu lama, Ayase Ueda (11’) berhasil merobek jala gawang yang dijaga Kyaw Zin Phyo. Unggul satu gol, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tidak mau memberikan kesempatan Myanmar untuk melawan.

Dominasi lini tengah hingga serangan masif yang membahayakan pertahanan Myanmar tersaji hingga memasuki pertengahan laga. Pada menit ke-28, Timnas Jepang mampu menggandakan keunggulan lewat Daichi Kamada (28’).

Gelandang Lazio itu sukses memanfaatkan umpan matang dari Ao Tanaka, Jepang unggul 2-0. Setelah gol itu, Samurai Biru kembali meneruskan permainan ofensifnya. Terpantau, Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- tidak bisa berbuat banyak.

Mereka hanya bisa bermain dalam area pertahanannya sendiri, itupun dieksploitasi para pemain Jepang. Sebelum turun minum, Timnas Jepang akhirnya menambah keunggulan lewat Ayase Ueda (45+4’). Babak pertama pun selesai untuk keunggulan Jepang atas Myanmar tiga gol tanpa balas.

Memasuki babak kedua, Timnas Jepang mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Myanmar. Lima menit laga berjalan, Ayase Ueda (50’) berhasil mencetak gol ketiganya dalam pertandingan ini.