HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Cetak 5 Gol Ke Gawang Kaledonia Baru U-17, Pelatih Timnas Iran U-17 Ingin Lebih

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:14 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Cetak 5 Gol Ke Gawang Kaledonia Baru U-17, Pelatih Timnas Iran U-17 Ingin Lebih
Timnas Iran U-17 menang 5-0 atas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Timnas Iran U-17, Hossein Abdi, menaruh rasa hormat terhadap Kaledonia Baru U-17 usai memenangkan laga dengan skor 5-0. Namun begitu, Abdi ternyata berharap anak asuhnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, Kaledonia Baru menjadi lumbung gol untuk tim lain di Piala Dunia U-17 2023. Setelah kalah 0-10 dari Inggris dan 0-9 dari Brasil, tim asal Oseania itu kembali takluk 0-5 dari Iran.

Pada laga terakhir di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (17/11/2023) tersebut, Iran U-17 sendiri awalnya tidak memasang target tinggi ketika bertemu Kaledonia Baru. Namun, saat tahu Brasil unggul atas Inggris, Abdi ingin anak asuhnya bisa mencetak lebih dari lima gol untuk memuncaki klasemen Grup C.

"Kami melihat bahwa tiga skenario ada di grup ini. Jika kami mencetak sepuluh gol, kami menjadi yang pertama. Jika kami mencetak lebih sedikit gol dan Inggris seri atau memenangkan pertandingan, kami berada di urutan kedua. Jika Brasil menang, inilah peluang kami untuk mencetak lebih banyak gol, menjadi peringkat pertama atau ketiga," ucap Abdi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

Sayangnya Iran melewatkan begitu banyak momen, termasuk hadiah tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Esmaeil Gholizadeh. Namun begitu, ia juga memuji pertahanan Kaledonia Baru U-17 yang solid di laga kali ini.

"Itulah mengapa kami berusaha keras dan menemukan cara untuk maju dan mencetak lebih banyak gol. Namun sayang, kami gagal penalti. Kami kehilangan begitu banyak peluang," lanjutnya.

