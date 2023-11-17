Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Team Melli ke 16 Besar Usai Menang 5-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:11 WIB
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Team Melli ke 16 Besar Usai Menang 5-0!
Timnas Iran U-17 menang telak 5-0 atas Kaledonia Baru U-17 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

HASIL Timnas Iran U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (17/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 5-0.

Dwigol Amir Mohammad Razzaghinia pada menit ke-17 dan 34 sudah membawa Iran U-17 unggul sejak babak pertama. Di paruh kedua, tim berjuluk Team Melli itu menambah gol melalui Reza Ghandipour (76'), Mohammad Askari (90+5'), dan Kasra Taheri (90+8').

Timnas Iran U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Iran U-17 langsung tampil ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Hossein Abdi itu mengontrol pertandingan dengan melancarkan serangan masif ke pertahanan Kaledonia Baru U-17.

Serangan Team Melli -julukan Timnas Iran U-17- dimotori oleh Amir Mohammad Razzaghinia dan Yaghoub Barage. Sempat kesulitan untuk membongkar pola defensif Kaledonia Baru U-17, Timnas Iran U-17 akhirnya mampu mencetak gol.

Adalah Amir Mohammad Razzaghinia (17’) yang mampu membuat Team Melli unggul. Razzaghinia berhasil meneruskan umpan matang dari Mahan Sadeghi menjadi gol, Timnas Iran U-17 unggul 1-0.

Setelah gol itu, permainan ofensif Timnas Iran U-17 berlanjut hingga pertengahan babak pertama. Pada menit ke-22, Timnas Iran U-17 mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol lewat penalti. Sayangnya, Esmaeil Gholizadeh gagal menjalankan tugasnya.

Selepas itu, Team Melli tidak memberikan napas kepada Kaledonia Baru U-17 untuk melancarkan serangan. Akhirnya, Timnas Iran U-17 pun berhasil menambah keunggulan. Razzaghinia (34’) kembali mencetak gol untuk Team Melli.

Pada akhirnya, Timnas Kaledonia Baru U-17 yang bermain dalam tekanan tidak mampu mencetak gol balasan. Laga selesai untuk keunggulan Iran U-17 atas Kaledonia Baru U-17 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Timnas Iran U-17 langsung tampil agresif pada awal babak kedua. Kaledonia Baru U-17 yang terpantau kewalahan menerima gempuran serangan dari Team Melli.

Meski demikian, Timnas Iran U-17 kurang baik dalam memanfaatkan sejumlah peluang emas. Belasan tembakkan yang dilesatkan belum membuahkan hasil hingga memasuki menit ke-70.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Siaga 1! Persib Bandung Tantang Madura United di Tengah Jadwal Neraka
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement