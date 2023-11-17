Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Team Melli ke 16 Besar Usai Menang 5-0!

HASIL Timnas Iran U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (17/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 5-0.

Dwigol Amir Mohammad Razzaghinia pada menit ke-17 dan 34 sudah membawa Iran U-17 unggul sejak babak pertama. Di paruh kedua, tim berjuluk Team Melli itu menambah gol melalui Reza Ghandipour (76'), Mohammad Askari (90+5'), dan Kasra Taheri (90+8').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Iran U-17 langsung tampil ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Hossein Abdi itu mengontrol pertandingan dengan melancarkan serangan masif ke pertahanan Kaledonia Baru U-17.

Serangan Team Melli -julukan Timnas Iran U-17- dimotori oleh Amir Mohammad Razzaghinia dan Yaghoub Barage. Sempat kesulitan untuk membongkar pola defensif Kaledonia Baru U-17, Timnas Iran U-17 akhirnya mampu mencetak gol.

Adalah Amir Mohammad Razzaghinia (17’) yang mampu membuat Team Melli unggul. Razzaghinia berhasil meneruskan umpan matang dari Mahan Sadeghi menjadi gol, Timnas Iran U-17 unggul 1-0.

Setelah gol itu, permainan ofensif Timnas Iran U-17 berlanjut hingga pertengahan babak pertama. Pada menit ke-22, Timnas Iran U-17 mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol lewat penalti. Sayangnya, Esmaeil Gholizadeh gagal menjalankan tugasnya.

Selepas itu, Team Melli tidak memberikan napas kepada Kaledonia Baru U-17 untuk melancarkan serangan. Akhirnya, Timnas Iran U-17 pun berhasil menambah keunggulan. Razzaghinia (34’) kembali mencetak gol untuk Team Melli.

Pada akhirnya, Timnas Kaledonia Baru U-17 yang bermain dalam tekanan tidak mampu mencetak gol balasan. Laga selesai untuk keunggulan Iran U-17 atas Kaledonia Baru U-17 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Timnas Iran U-17 langsung tampil agresif pada awal babak kedua. Kaledonia Baru U-17 yang terpantau kewalahan menerima gempuran serangan dari Team Melli.

Meski demikian, Timnas Iran U-17 kurang baik dalam memanfaatkan sejumlah peluang emas. Belasan tembakkan yang dilesatkan belum membuahkan hasil hingga memasuki menit ke-70.