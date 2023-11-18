Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Pemain Timnas Brasil U-17 Ucapkan Terimakasih kepada Suporter Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |02:20 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Pemain Timnas Brasil U-17 Ucapkan Terimakasih kepada Suporter Indonesia
Timnas Brasil U-17 melaju ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
JAKARTA - Pemain Timnas Brasil U-17, Joao Pedro do Nascimento da Mata, berterimakasih kepada suporter Indonesia di Piala Dunia U-17 2023. Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para suporter Brasil yang jauh datang ke Indonesia.

Kehadiran para suporter tersebut membuatnya lebih bersemangat. Hal ini juga dirasakan oleh para pemain Selecao muda-julukan Brasil- lainnya.

"Kita berterima kasih untuk suporter brasil yang datang mendukung, suporter dari Indonesia juga yang mendukung. Ini membuat kita lebih semangat lagi menghadapi pertandingan," ujarnya usai laga, Jumat (17/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Brasil U-17 berhasil memetik kemenangan di laga Grup C. Mereka mengalahkan Inggris U-17 dengan skor 2-1.

Hasil tersebut membawa mereka lolos ke babak 16 besar sebagai runner up. Adapun pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Jumat (17/11/2023).

1 2
      
