Pemain Timnas Iran Merinding dan Terharu Lihat Dukungan Suporter Indonesia Usai Berhasil Comeback atas Timnas Brasil di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – Gelandang Tim Nasional (Timnas) Iran U-17, Abolfazl Zamani merinding dan terharu lihat dukungan suporter Indonesia usai berhasil comeback atas Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu 11 November 2023. Zamani pun berharap suporter Indonesia bisa hadir saat Iran U-17 bermain lagi.

Seperti yang diketahui, Timnas Iran U-17 berhasil bikin kejutan usai berhasil mengalahkan sang juara bertahan, Brasil U-17 dengan skor 3-2. Hebatnya lagi, kemenangan di Jakarta International Stadium, Jakarta, Indonesia itu diraih ketika Iran sudah tertinggal 0-2 lebih dulu.

Sempat ketinggalan dua gol pada paruh pertama, Tim Melli -julukan Timnas Iran U-17- berhasil membalikkan keadaan pada babak kedua. Adalah Yaghoob Barajeh (54’), Kasra Taheri (69’), dan Esmaeil Gholizadeh (73’) yang berhasil mengunci kemenangan untuk Iran U-17.

Sementara, Brasil U-17 yang sempat unggul mencetak gol via Rayan (28’), dan gol bunuh diri Abolfazl Zamani (45+1’).

Ternyata, dukungan dari suporter Indonesia mempunyai andil besar dalam kemenangan Iran U-17. Zamani mengatakan, Timnas Iran U-17 sedari awal memang membutuhkan dukungan seperti ini.

“Kami butuh ini (dukungan suporter Indonesia) karena kami ingin membuktikan bahwa kami lebih baik dari Brasil dan kami bisa memenangkan banyak pertandingan, kami di sini untuk memenangkan pertandingan,” kata Zamani kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Senin(13/11/2023).