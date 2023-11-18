Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Singgung Dukungan Suporter Indonesia, Pelatih Timnas Inggris U-17 Senang Timnya Lakoni Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 di JIS

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |03:04 WIB
Singgung Dukungan Suporter Indonesia, Pelatih Timnas Inggris U-17 Senang Timnya Lakoni Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 di JIS
Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry (Foto: Aldhi Chandra/MPI)




JAKARTA - Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, girang tim asuhannya kembali melakoni babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS). Dia sangat bersemangat menantikan animo suporter lokal asal Indonesia pada babak gugur nanti.

Timnas Inggris U-17 lolos ke babak 16 besar dengan status juara Grup C. Kepastian itu didapat usai mereka menghadapi Brasil U-17 di JIS, Jumat (17/11/2023) malam WIB.

Young Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17 memang takluk dengan skor tipis 1-2, namun mereka unggul jumlah selisih gol atas sang lawan. Kedua tim finis berdampingan di papan atas klasemen akhir Grup C, sama-sama mengantongi enam poin.

Timnas Inggris U-17 menunggu peringkat tiga terbaikbdari Grup A, B atau F pada Rabu (22/11/2023) mendatang. Ya, itu artinya mereka masih berpeluang berjumpa Timnas Indonesia U-17 yang masih harap-harap cemas menggantungkan nasib di papan klasemen sementara peringkat tiga terbaik.

Joel Ndala dan kolega akan kembali memainkan laga di JIS. Seraya menyinggung animo luar biasa suporter Indonesia, Ryan Garry mengaku antusias tim asuhannya kembali melakoni laga di stadion megah tersebut.

"Menjalani tiga pertandingan di stadion ini sangat mengesankan. Atmosfernya sangat hebat dan kami menikmati tampil di sini. Kami mendapatkan dukungan dan energi dari warga lokal yang fantastis," kata Garry kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (17/11/2023).

