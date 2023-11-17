Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Timnas Indonesia U-17 Nabil Asyura Syukuri Kesempatan Bermain di Piala Dunia U-17 2023: Saya Dapat Banyak Pelajaran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:05 WIB
Penyerang Timnas Indonesia U-17 Nabil Asyura Syukuri Kesempatan Bermain di Piala Dunia U-17 2023: Saya Dapat Banyak Pelajaran
Nabil Asyura syukuri kesempatan bermain di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
PENYERANG Timnas Indonesia U-17 Nabil Asyura syukuri kesempatan bermain di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga yang dapat menunjang perkembangan kariernya.

Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- telah memainkan semua laga di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Mereka finis ketiga dan masih ada harapan lolos ke babak 16 besar meski sangat kecil karena bergantung kepada hasil di grup lain. 

Timnas Indonesia U-17

Nabil mengatakan hal yang paling sangat berharga adalah mendapatkan banyak pengalaman. Dia nilai itu keuntungan besar yang didapat selama ajang tersebut meskipun cukup singkat.

"Saya mendapatkan pelajaran dari sini. Melihat tim tim luar negeri bagaimana bermainnya," kata Nabil di Surabaya, Kamis (16/11/2023)

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan pasti berharap ada keajaiban yang buat Timnas Indonesia U-17 dapat lolos ke 16 besar. Jika dipastikan gagal, menandakan dia dan rekan-rekannya harus berbenah diri lagi.

