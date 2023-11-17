Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Senegal U-17 vs Jepang U-17: Sengit, Skor Masih Imbang 0-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:02 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Senegal U-17 vs Jepang U-17: Sengit, Skor Masih Imbang 0-0!
Timnas Jepang U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Senegal U-17 vs Timnas Jepang U-17 sudah diketahui. Skor pada laga terakhir Grup D Piala Dunia U-17 2023 itu kini imbang 0-0.

Duel Timnas Senegal U-17 vs Jepang U-17 digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (17/11/2023) pukul 16.00 WIB. Kedua tim sejatinya punya sederet peluang, tetapi gagal dimaksimalkan menjadi gol.

Timnas Senegal U-17 vs Timnas Jepang U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Senegal U-17 mengawali pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Terpantau, Singa Teranga -julukan Timnas Senegal U-17- sangat rapi dalam membangun serangan untuk meruntuhkan pertahanan Jepang U-17.

Senegal U-17berulang kali berani melepaskan tembakan spekulatif untuk mencari keunggulan. Meski begitu, beberapa tembakan belum tepat sasaran. Di sisi lain, Jepang U-17 hanya bisa menunggu momentum untuk serangan balik.

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- kesulitan untuk membangun serangan karena solidnya pertahanan Senegal U-17. Serangan tim besutan Yoshiro Moriyama itu seringkali dipatahkan di lini tengah.

Pada menit ke-26, Timnas Senegal U-17 terpaksa mengganti kiper Serigne Diouf karena mengalami cedera. Kini, gawang Singa Teranga dikawal oleh Macoura Mboup. Setelah jeda cukup lama, laga dimulai kembali dengan dominasi Senegal U-17.

Walau demikian, Singa Teranga yang berupaya keras untuk mencuri keunggulan tak menemukan hasil hingga akhir babak pertama. Laga selesai dengan skor sama kuat antara kedua tim 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1649927/athletics-challenge-seri-2-2025-ajang-regenerasi-atletik-indonesia-di-kudus-aba.webp
Athletics Challenge Seri 2 2025, Ajang Regenerasi Atletik Indonesia di Kudus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Persib Cari Pelampiasan Lawan Madura United, Marc Klok: Kami Harus Menang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement