HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Penghuni Pot 1 yang di Ambang Gagal Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:07 WIB
Timnas Indonesia U-17 terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
Timnas Indonesia U-17 terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SEBANYAK 2 negara penghuni pot 1 yang di ambang gagal lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Setidaknya, ada enam negara penghuni pot 1 alias pot unggulan di Piala Dunia U-17 2023 yakni Timnas Indonesia U-17, Jepang, Brasil, Meksiko, Prancis, dan Spanyol.

Sebagian di antara keenam tim penghuni pot 1 di atas sudah memastikan tiket ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Namun, tidak semua perjalanan penghuni pot unggulan itu berlangsung mulus. Bahkan, ada 2 negara penghuni pot 1 yang di ambang gagal lolos 16 besar. Siapa saja?

Berikut 2 Negara Penghuni Pot 1 yang di Ambang Gagal Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023:

2. Timnas Meksiko U-17

Timnas Meksiko U-17

Timnas Meksiko U-17 awalnya diprediksi akan bersinar di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Sebab, Mereka datang ke Tanah Air dengan status 'raja' di kualifikasi zona CONCACAF. Meksiko berhasil menjadi juara CONCACAF U-17 2023.

Namun faktanya, Meksiko berada di ambang gagal lolos 16 besar usai menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup F dengan satu poin (selisih gol -2). Akan tetapi, jika Meksiko menang atas Selandia Baru di laga terakhir fase grup, mereka lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

Halaman:
1 2
      

