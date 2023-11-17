Timnas Indonesia U-17 Bisa Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Berkat Poin Fair Play, Ini Penjelasannya

TIMNAS Indonesia U-17 bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 berkat fair play point jika Timnas Meksiko U-17 bermain 0-0 dengan Timnas Selandia Baru U-17. Sebab, kedua kesebelasan akan memiliki poin, selisih gol, dan jumlah gol, yang identik.

Impian melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 hampir musnah. Sebab, anak asuh Bima Sakti Tukiman takluk 1-3 dari Timnas Maroko U-17 pada laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 November malam WIB.

Indonesia kini menghuni peringkat tiga Grup A Piala Dunia U-17 2023 dengan nilai dua dari tiga pertandingan. Harapan untuk lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik masih ada meski sangat tipis.

Mereka mesti berharap laga Timnas Korea Selatan U-17 melawan Timnas Burkina Faso U-17 berakhir imbang. Lalu, duel antara Timnas Meksiko U-17 melawan Timnas Selandia Baru U-17 wajib berakhir 0-0.

Jika demikian yang terjadi, maka Timnas Meksiko U-17 akan berakhir di peringkat tiga Grup F dengan nilai dua, selisih gol -2, dan jumlah gol 3. Menariknya, angka yang identik kini dimiliki Timnas Indonesia U-17!

Sesuai regulasi, penentuan posisi dalam sebuah klasemen di Piala Dunia U-17 jika ada dua tim yang memiliki poin sama, ditentukan dari selisih gol, jumlah gol, head-to-head, lalu poin fair play. Mengingat Indonesia dan Meksiko tidak bertemu, maka ketentuan terakhir yang akan dipakai.