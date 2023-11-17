Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Main di Klub Top Liga Inggris!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:02 WIB
4 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Main di Klub Top Liga Inggris!
Ketum PSSI Erick Thohir bersama Ragnar Oratmangoen, salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

SEBANYAK empat pemain keturunan yang segera perkuat Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sosok yang bermain di klub Liga Inggris.

PSSI melanjutkan upayanya untuk melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan. Sejauh ini, ada empat pemain keturunan yang diketahui sedang menjalani proses naturalisasi.

Sandy Walsh

Keempat pemain tersebut bermain di liga-liga Eropa. Bahkan, ada yang bermain untuk klub top Liga Inggris. Simak pembahasannya berikut ini.

Berikut 4 Pemain Keturunan yang Segera Perkuat Timnas Indonesia

4. Jay Idzes

Jay Idzes

Jay Idzes merupakan seorang bek tengah berusia 23 tahun. Pada saat ini, dia membela tim kasta kedua Liga Italia atau Serie B, Venezia FC.

Jay Idzes punya postur raksasa, yaitu 191 cm. Sebelum berlabuh di Venezia pada musim panas tahun 2023 ini, karier Jay dihabiskan di Belanda bersama tim-tim seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles.

3. Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen

Ragnar Oratmangoen merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia. Masih berusia 25 tahun, Oratmangoen merupakan seorang gelandang serang yang sering beroperasi di pos sayap kiri lini serang.

Oratmangoen kini memperkuat tim kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie, yaitu Fortuna Sittard. Pemain ini juga pernah membela Go Ahead Eagles, Top Oss, dan NEC Nijmegen sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
