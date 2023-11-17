Media Malaysia Doakan Timnas Indonesia Cepat Sembuh Usai Dibantai Irak 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia dibantai Irak 1-5 oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, @ekorharimaumalaya, mendoakan Timnas Indonesia agar cepat sembuh usai dibantai Irak dengan skor 1-5. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memulai kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan salah.

Skuad asuhan Shin Tae-yong bertamu ke Stadion Internasional Basra, Basra pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Saat laga baru berjalan 20 menit, Nadeo Argawinata sudah memungut bola dari gawangnya karena lesatan Bashar Rasan.

Pada menit ke-35, giliran Jordi Amat yang melakukan bunuh diri. Namun, Timnas Indonesia sempat punya asa untuk menyamakan skor setelah Shayne Pattynama mencetak gol pertamanya untuk skuad Garuda pada masa injury time babak pertama.

Kendati begitu, Irak mencetak tiga gol di paruh kedua sehingga laga berakhir dengan skor telak 5-1. Ketiga gol tersebut dilesakkan oleh Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’), dan Ali Al Hamadi (88’).

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menjadi penghuni terbawah di klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina berada di tempat ketiga meski kalah 0-2 dari Vietnam, namun masih lebih baik dalam hal selisih gol ketimbang Timnas Indonesia.