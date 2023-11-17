Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Lempar Psywar Setelah Timnas Indonesia Kalah 5-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:13 WIB
Shin Tae-yong Lempar Psywar Setelah Timnas Indonesia Kalah 5-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong lempar psywar setelah Timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong melempar psywar setelah Timnas Indonesia kalah 5-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji skuad Garuda akan bermain jauh lebih baik lagi di pertemuan kedua nanti demi bisa membalaskan dendamnya terhadap Singa Mesopotamia –julukan Timnas Irak.

Hasil sangat mengecewakan baru saja didapat pasukan Shin Tae-yong pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Irak, Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia dibantai tuan rumah Irak dengan skor sangat telak 1-5.

Tmnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak

Gol-gol Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- masing-masing dilesakkan Basra Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’) dan Ali Al-Hamadi (88’). Sementara itu, Timnas Indonesia hanya membalas satu gol lewat Shayne Pattynama (45+3’).

Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia terjun langsung ke dasar klasemen sementara Grup F tanpa poin (selisih gol -4). Skuad Garuda berada di bawah Irak dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 3 poin, serta Filipina dengan nol poin (selisih gol -2).

Tentunya, kekalahan dari Irak menjadi pukulan tersendiri bagi skuad Timnas Indonesia dan harus dievaluasi. Ke depannya, Jordi Amat dan kolega harus kembali bangkit karena masih ada lima laga ke depan, termasuk duel melawan Irak di leg II.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Setelah dibantai Irak di pertemuan pertama, Shin Tae-yong melempar psywar terhadap sang lawan.

