HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Naik 7 Posisi di Ranking FIFA Setelah Menang atas Kirgistan, Bagaimana Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:52 WIB
Timnas Malaysia Naik 7 Posisi di Ranking FIFA Setelah Menang atas Kirgistan, Bagaimana Timnas Indonesia?
Timnas Malaysia naik 7 peringkat di ranking FIFA setelah menang 4-3 atas Kirgistan. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia naik 7 posisi di ranking FIFA setelah menang 4-3 atas Kirgistan di matchday pertama Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip dari laman Football-Ranking.com, kemenangan itu membuat Malaysia mendapatkan tambahan 15,49 poin di ranking FIFA.

Alhasil, poin Timnas Malaysia di ranking FIFA saat ini menembus 1,112.21 angka. Besarnya poin yang didapat skuad Harimau Malaya –julukan Malaysia– juga berdampak terhadap posisi mereka di ranking FIFA

Timnas Malaysia menang dramatis atas Kirgistan

(Timnas Malaysia menang dramatis atas Kirgistan)

Masih menurut perhitungan laman football-ranking.com, skuad asuhan Kim Pan-gon itu naik tujuh anak tangga, tepatnya dari posisi 137 ke 130 dunia! Ranking FIFA Timnas Malaysia bisa melesat lagi jika kembali menang saat bertandang ke markas Taiwan di matchday kedua Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 21 November 2023 malam WIB.

Jika menang, Malaysia bakal mendapatkan tambahan 10,66 poin di ranking FIFA dan membuat Faisal Halim dan kawan-kawan dapat meroket ke posisi 129 dunia. Lantas, bagaimana dengan Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia harus menahan ambisi nai peringkat di ranking FIFA. Sebab dalam laga semalam, Timnas Indonesia dihajar Irak dengan skor 5-1 di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kekalahan ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong kehilangan 6,37 poin di ranking FIFA. Alhasil, skuad Timnas Indonesia saat ini mengantongi 1,063.45 poin dan masih tertahan di posisi 145 dunia.

Halaman:
1 2
      
