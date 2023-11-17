Shin Tae-yong Sebut Gol Ketiga Irak Hancurkan Rencana Timnas Indonesia

BASRA - Shin Tae-yong menyebut gol ketiga Timnas Irak menghancurkan rencana Timnas Indonesia yang sudah disusun matang pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, gol tersebut membuat mental skuad Garuda anjlok.

Disaksikan puluhan ribu penonton di Basra Sport City Stadium, Basra, Irak, Kamis (16/11/2023) malam WIB, Tim Merah-Putih langsung tertinggal 0-2 dari tim tuan rumah lewat gol Bashar Resan (20’) dan gol bunuh diri Jordi Amat (35’). Namun, mereka sempat memperkecil ketertinggalan via gol Shayne Pattynama di penghujung babak pertama.

Indonesia pun bermain lebih menyerang di awal babak kedua untuk bisa menyamakan kedudukan. Sayangnya, strategi itu justru menjadi bumerang karena Irak mampu menorehkan gol ketiga pada menit 60 lewat Osama Rashid. Bahkan, tim arahan Jesus Casas itu berhasil mencetak dua gol tambahan lagi via Youssef Amyn (81’) dan Aldin El-Zubaidi (89’).

Usai pertandingan, Shin mengungkapkan gol ketiga Irak menghancurkan rencananya untuk membuat Indonesia bangkit dari keterpurukan. Sebab, Marc Klok dan kolega bermain dengan lebih menyerang saat tertinggal 1-2 agar bisa menyamakan kedudukan, tetapi kenyataannya malah kebobolan.

“Ini pertandingan yang sulit bagi kami. Gol ketiga Irak menghancurkan rencana kami, karena kami ingin bermain untuk mengejar ketertinggalan supaya mendapatkan skor imbang, dan kami bermain dengan cara yang ofensif,” kata Shin usai laga, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

"Kami mencoba untuk bangkit kembali. Namun, upaya kami tidak berhasil,” tambah pria asal Korea Selatan itu.