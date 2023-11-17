Timnas Indonesia Tumbang 1-5, Shin Tae-yong Puji Pemain-Pemain Irak Tampil Bagus

Shin Tae-yong tak ragu memuji pemain Timnas Irak yang bermain kompak saat melawan Timnas Indonesia

BASRA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melihat tidak hanya satu atau dua pemain Timnas Irak saja yang menonjol pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, Bashar Rasan dan kawan-kawan bermain kompak dan saling melengkapi.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Sejatinya, skuad Garuda bisa sedikit memberi perlawanan di beberapa menit awal.

Sayangnya, Bashar Rasan mampu membawa Irak memimpin di menit ke-20. Lalu, gol bunuh diri Jordi Amat (35') menambah luka buat Indonesia. Shayne Pattynama sempat memperkecil skor menjadi 2-1 di menit (45+3') sekaligus menghidupkan asa jelang turun minum.

Akan tetapi, penampilan Indonesia jauh menurun di babak kedua. Kesalahan fatal lagi-lagi dihukum oleh Irak lewat gol Osama Rashid (60'). Tuan rumah menambah dua gol lagi via Youssef Amyn (81') dan Ali Al-Hamadi (81') untuk menggenapkan kemenangan 5-1.

Shin mengatakan tidak ada catatan khusus untuk beberapa pemain Irak usai laga tersebut. Pasalnya, dia beranggapan satu laga belum bisa menjadi landasan memberikan sebuah penilaian spesifik.

"Ini tidak mudah memilih pemain hanya melihat satu pertandingan," kata Shin dalam konferensi pers, dikutip pada Jumat (17/11/2023).