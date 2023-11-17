Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shayne Pattynama Minta Timnas Indonesia Berbenah dan Segera Lupakan Kekalahan 1-5 dari Irak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:39 WIB
Shayne Pattynama Minta Timnas Indonesia Berbenah dan Segera Lupakan Kekalahan 1-5 dari Irak
Shayne Pattynama berharap pemain Timnas Indonesia segera melupakan kekalahan telak dari Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA - Shayne Pattynama berharap dan meminta pemain Timnas Indonesia berbenah sekaligus segera melupakan kekalahan telak 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, hasil itu bisa jadi pelajaran penting.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Sejatinya, skuad Garuda bisa sedikit memberi perlawanan di beberapa menit awal.

Timnas Irak vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Shayne mengatakan Timnas Indonesia mendapatkan sederet catatan dari laga itu. Tentunya, anak asuh Shin Tae-yong harus lebih baik lagi ke depan karena perjalanan pada ajang itu masih panjang.

"Ini adalah pembelajaran bagi kami semua. Kami akan belajar dari sini," kata Shayne usai laga, dikutip pada Jumat (17/11/2023).

Pemain Viking FK itu sebetulnya tampil bagus dan mengemas satu-satunya gol Indonesia pada menit ketiga injury time babak pertama guna memperkecil skor menjadi 1-2. Namun, momentum itu gagal dilanjutkan di babak kedua.

Menurut Shayne, tantangan tidak kalah berat sudah menanti yakni menghadapi Timnas Filipina. Dia berjanji Timnas Indonesia akan bermain lebih baik.

Halaman:
1 2
      
