Statistik Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Dikurung Singa Mesopotamia

Timnas Irak tampil sangat dominan saat mengalahkan Timnas Indonesia 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

BASRA – Statisik laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memperlihatkan bahwa permainan Garuda benar-benar dikurung oleh tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. Alhasil, Timnas Indonesia pun akhirnya kalah 1-5 di laga perdana Grup F tersebut.

Ya, Timnas Indonesia dihajar Irak di Stadion Internasional Basra, Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023 malam WIB. Tim besutan Shin Tae-yong itu tak kuasa menahan gempuran tim tuan rumah dalam laga tersebut.

Lima gol untuk Irak dicatatkan oleh Bashar Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’), dan Ali Al-Hamadi (88’). Sedangkan, Skuad Garuda membalaskan satu gol via tendangan keras Shayne Pattynama (45+3’).

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia terpantau sulit mengembangkan permainan. Berdasarkan statistik dari Lapang Bola, Singa Mesopotamia unggul 67 persen penguasaan bola, dan mencatatkan 415 operan sukses.

Timnas Irak juga berhasil membuat sembilan tembakkan, yang mana empat diantaranya tepat sasaran. Dominasi ini berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia, yang hanya mampu mencanangkan 196 operan sukses dan dua tembakkan.