HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Wajib Diperbaiki Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |01:47 WIB
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Wajib Diperbaiki Shin Tae-yong
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, Garuda baru saja menelan kekalahan memalukan saat tampil di Basra International Stadium, Irak, pada laga perdana Grup F Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 16 November 2023 tersebut.

Sejak awal Timnas Indonesia benar-benar terkurung oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Irak. Namun, setidaknya di babak pertama skor masih 1-2.

Lalu babak kedua merupakan mimpi buruk untuk Timnas Indonesia. Kiper Nadeo Argawinata memungut bola sebanyak tiga kali di babak kedua tersebut, sementara Timnas Indonesia justru tak bisa menambah gol.

Alhasil, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Hasil itu juga membuat Timnas Indonesia berada di dasar klasemen Grup F, sementara Irak justru nyaman di puncak.

Lantas apa yang menyebabkan Timnas Indonesia begitu hancur saat hadapi Irak?

Berikut 5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Hadirnya 64.000 Pendukung Irak

Jumlah penonton laga Timnas Indonesia vs Irak (Twitter/IraqFootballPod)

Kehadiran puluhan ribu suporter Irak tampaknya membuat para penggawa Timnas Indonesia kena mental. Sebab para penggawa Garuda tak bermain tenang seperti biasanya.

Jordi Amat saja sampai membuat kesalahan dan mencetak gol bunuh diri. Setidaknya ada 64.447 ribu penonton yang hadir langsung di Basra International Stadium.

4. Kerap Salah Passing

Seharunya permasalahan salah passing tak terlihat di Timnas Indonesia senior. Namun, kenyataannya banyak sekali peluang dan momentum hilang karena pemain Timnas Indonesia salah memberikan umpan

Tentu dampak dari salah umpan itu adalah Irak jadi lebih sering menguasai bola dan menyerang lini pertahanan Garuda.

Halaman:
1 2 3
      
