HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Pertama: Timnas Indonesia Peringkat 4, Irak dan Vietnam Bersaing di Puncak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |01:17 WIB
Klasemen Sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Pertama: Timnas Indonesia Peringkat 4, Irak dan Vietnam Bersaing di Puncak
Timnas Indonesia terjerembab di dasar klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday pertama yang berlangsung pada Kamis 16 November 2023 telah diketahui. Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang alami kekalahan besar di laga perdana Grup F itu kini terjerembab di dasar klasemen sedangkan Irak dan Vietnam saling bersaing merebut posisi puncak.

Pada matchday pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ada dua laga menarik yang baru saja berlangsung malam kemarin. Pertandingan pertama menyajikan laga Timnas Filipina vs Timnas Vietnam.

Berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Timnas Vietnam berhasil mencuri poin penuh dari tim tuan rumah. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu tepatnya menang dengan skor 2-0 atas Filipina.

Dua gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Toan (16’) dan Nguyen Dinh Bac (90+4’). Berkat kemenangan itu, Vietnam pun bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, sedangkan Filipina di urutan ketiga.

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

Vietnam harus rela menempati posis kedua karena kalah selisih gol dari Irak yang menang besar atas Timnas Indonesia. Padahal kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin.

Irak unggul selisih gol karena mampu menang 5-1 atas pasukan Shin Tae-yong. Bermain di Basra International Stadium, Timnas Irak tampil luar biasa di hadapan pendukung mereka sendiri.

