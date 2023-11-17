Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Terancam Turun ke Peringkat 146

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |00:24 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Terancam Turun ke Peringkat 146
Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone di artikel ini. Berdasarkan kekalahan di Basra International Stadium, Irak pada Kamis 16 November 2023 malam WIB kemarin, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA pun terancam turun satu posisi ke peringkat 146.

Seperti yang diketahui, sebelum memainkan laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, Timnas Indonesia bertengger di peringkat 145 FIFA, sementara Irak di posisi 68 dunia. Kedua tim terlihat memiliki jarak yang amat jauh dan perbedaan itu pun terlihat dalam pertandingan malam kemarin.

Sebab Timnas Indonesia benar-benar dibuat babak belur oleh Irak. Bagaimana tidak, dengan mudahnya gawang skuad Garuda itu dibobol lima kali oleh Irak yang mampu bermain dengan baik.

Timnas Irak yang bermain di hadapan pendukung sendiri bermain luar biasa sejak menit pertama. Tidak heran mereka mampu unggul lebih dulu lewat gol Bashar Rasan (20’) dan gol bunuh diri Jordi Amat (35’).

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

Shayne Pattynama sempat memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit45+3. Akan tetapi, di babak kedua Irak kembali bermain baik dan menambah tiga gol lewat aksi Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’), dan Ali Al-Hamadi (88’).

Kini dengan hasil tersebut, Irak mendapatkan tambahan +6,37 poin, yang membuat mereka total memiliki 1.356,10 poin. Jumlah poin tersebut sudah cukup bagi Irak untuk menggeser Islandia dari peringkat 67 dunia.

Halaman:
1 2
      
