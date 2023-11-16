Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Babak Belur, Garuda Dihajar 1-5

Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

BASRA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia babak belur dihajar Timnas Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bermain di Basra International Stadium, Irak, skuad Garuda tepatnya tumbang dengan skor 1-5.

Irak yang bermain di hadapan pendukung sendiri bermain luar biasa sejak menit pertama. Tidak heran mereka mampu unggul lebih dulu lewat gol Bashar Rasan (20’) dan gol bunuh diri Jordi Amat (35’).

Shayne Pattynama sempat memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit45+3. Akan tetapi, di babak kedua Irak kembali bermain baik dan menambah tiga gol lewat aksi Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’), dan Ali Al-Hamadi (88’).

Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia pun kini menempati dasar klasemen Grup A. Sementara Irak jelas memuncak klasemen sementara dengan 3 poin.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia benar-benar digempur oleh lini serang Irak. Pasukan Shin Tae-yong benar-benar tak diberikan kesempatan untuk menyerang balik.

Disaat digempur, lini belakang Garuda justru kerap melakukan kesalahan. Dua gol Irak bisa dikatakan berawal dari kesalahan lini pertahanan Timnas Indonesia.

Meski begitu, Timnas Indonesia sejatinya tidak diam saja. Ketika mendapatkan bola, mereka berusaha keras untuk melakukan serangan.

Terbukti pada menit 45+3, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol balasan lewat aksi Shayne Pattynama. Ia mencetak gol usai menerima umpan Rafael Struick yang baru masuk menggantikan Dimas Drajad di menit 38.