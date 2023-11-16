Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tendangan Geledek Osama Rashid Buat Timnas Irak Tinggalkan Timnas Indonesia 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:09 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tendangan Geledek Osama Rashid Buat Timnas Irak Tinggalkan Timnas Indonesia 3-1
Timnas Indonesia tertinggal 1-3 dari Irak di pertengahan babak kedua. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia lagi-lagi kebobolan, kali ini yang menjebol gawang skuad Garuda adalah pemain Timnas Irak, Osama Rashid di menit ke-60. Gara-gara gol Rashid, kini Timnas Irak makin meninggalkan Timnas Indonesia dengan skor 3-1.

Timnas Irak tampil gahar kala menjamu skuad Garuda di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di Basra International Stadium, Kamis (16/11/2023) malam WIB, Irak dapat bermain baik dan membuat Timnas Indonesai kewalahan.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Timnas Indonesia XI (5-3-2): Nadeo; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Jordi Alba, Elkan Baggott; Ricky Kambuaya, Marc Klok, Adam Alis; Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan.

Cadangan: Ernando, Riyandi, Wahyu, Pratam Arhan, Arkhan Fikri, Sandy Walsh, Irianto, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Hokky Caraka, Saddil Ramdani, Ramadhan Sananta.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Rivan Nasri Rachman)

      
Telusuri berita bola lainnya
