Nilai Transfer dan Statistik Ragnar Oratmangoen di Liga Belanda

NILAI transfer dan statistik Ragnar Oratmangoen di Liga Belanda menarik untuk diulas. Pasalnya, penggawa klub Fortuna Sittard ini menjadi pemain keturunan Indonesia selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun instagramnya. Dalam unggahan itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengonfirmasi Ragnar Oratmangoen akan menjalani proses naturalisasi.

“Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangoen! Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie bersama Fortuna Sittard punya komitmen untuk membela Merah Putih. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia," tulis Erick di akun @erickthohir.

Kehadiran Ragnar Oratmangoen di skuad Timnas Indonesia nantinya akan membuat lini serang menjadi lebih tajam. Terlebih, pemain berusia 25 tahun itu telah malang melintang di sepakbola Belanda.

Melansir laman Transfermarkt, Jumat (17/11/2023) Ragnar Oratmangoen lahir di Oss, Belanda pada 21 Januari 1998. Dia mengawali karier dengan menimba ilmu di sv TOP dan masuk ke TOP Oss Youth. Pada 2008, pemain berdarah Maluku itu kemudian bergabung bersama NEC Nijmegen Youth.

Di klub inilah Ragnar Oratmangoen menghabiskan masa kecilnya untuk belajar. Dia secara perlahan masuk di skuad U-17, U-19, dan U-21. Setelah sempat dipinjamkan ke FC Oss selama setengah musim, Ragnar kembali ke NEC Nijmegen dan promosi ke skuad senior.

Pada Agustus 2018, Ragnar memutuskan untuk bergabung dengan tim masa kecilnya, TOP Oss selama semusim dengan status pinjaman. Di klub ini, dia sukses mencetak lima gol dan 10 assist dalam 51 penampilan. Hal itu membuat nilai pasarnya meningkat dari Rp 1,74 miliar menjadi Rp 3,48 miliar.

Di akhir masa peminjaman, Ragnar memilih bergabung dengan SC Cambuur. Penampilannya di klub ini bisa dibilang gemilang. Dia sukses mencetak 13 gol dan enam assist dalam 50 penampilan. Nilai pasarnya pun kembali meningkat menjadi Rp 5,21 miliar.