HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Warganet Usai Timnas Indonesia U-17 Tak Diberi Penalti meski Sudah Dicek VAR

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:29 WIB
Respons Warganet Usai Timnas Indonesia U-17 Tak Diberi Penalti meski Sudah Dicek VAR
Timnas Indonesia U-17 takluk 1-3 dari Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SURABAYA - Respons warganet usai Timnas Indonesia U-17 tak diberi penalti meski sudah dicek VAR pada laga kontra Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik untuk diulas. Sebagian besar jelas mengecam keputusan wasit tersebut.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Ada satu momen di mana Garuda Asia berpotensi besar mendapatkan kesempatan untuk menendang penalti.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Momen itu terjadi pada saat salah satu pemain Maroko U-17 kedapatan handball saat menahan tendangan Zidan Arrosyid. Wasit Morten Krogh yang sempat melakukan pengecekan dengan Video Assistant Referee (VAR) menganggap hal itu bukanlah sebuah pelanggaran.

Netizen yang geram kemudian menumpahkan kekesalannya di kolom komentar akun @idextratime. Mereka menganggap lengan pemain Maroko U-17 itu jelas-jelas mengenai bola tendangan Zidan.

Kok bisa (tidak penalti) ya?” kata seorang netizen.

Jelas loh padahal, minus kah wasitnya?” timpal netizen lainnya.

Halaman:
1 2
      
