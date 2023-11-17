Hasil Timnas Kolombia vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Epic Comeback, Brace Luis Diaz Hasilkan 3 Poin

BARANQUILLA - Hasil Timnas Kolombia vs Timnas Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan sudah diketahui. Laga di Estadio Metropolitano, Baranquilla, Kolombia, Jumat (17/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk tuan rumah.

Brasil unggul lebih dulu Gabriel Martinelli (4'). Namun, brace Luis Diaz (75', 79') memberi kemenangan bagi Los Cafeteros di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan.

Jalannya Pertandingan

Timnas Brasil berhasil unggul cepat atas Kolombia dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Gabriel Martinelli mencetak gol pada menit ke-4 usai memanfaatkan umpan Vinicius Junior.

Tertinggal membuat Kolombia mulai agresif menekan pertahanan tim Samba agar segera menyamakan kedudukan. Sebab, tim tuan rumah tak mau menelan kekalahan di kandang.

Namun, pertahanan Brasil cukup kokoh sampai akhir babak pertama. Oleh dikarenakan, tim itu masih mampu menjaga keunggulan 1-0 atas Kolombia.

Kolombia baru bisa menyamakan kedudukan dalam laga itu pada menit ke-75. Kepastian tersebut usai Luiz Diaz mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Jorge Carrascal.