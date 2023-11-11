Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Shakouri Arsha

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:08 WIB
Man of the Match Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Shakouri Arsha
Shakouri Arsha terpilih sebagai Man of the Match laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 (Foto: Instagram/@arshashakouri)
A
A
A

JAKARTA - Man of the Match pertandingan Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Shakouri Arsha. Sang penjaga gawang berperan besar atas kemenangan Team Melli dengan skor 3-2.

Laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 itu berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (11/11/2023) malam WIB. Brasil U-17 keok 2-3 meski sempat unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rayan (28’) dan gol bunuh diri Moredi Abolfazl (45+1’).

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17

Iran U-17 kemudian tampil menggila, membalikkan kedudukan via gol Barajeh Yaghoob (54’), Taheri Kasra (69’) dan Esmaeil Gholizadeh (73’). Pada laga ini, Arsha selaku penjaga gawang keluar sebagai pemain terbaik usai melakukan 10 penyelamatan.

Tak hanya gemilang menjaga gawangnya, Arsha juga mencetak assist brilian untuk gol kedua Iran U-17. Dia melepaskan bola panjang langsung ke kotak penalti lawan.

Umpan lambung tersebut langsung disambut oleh Taheri Kasra. Usai laga, Arsha mengatakan skema gol tersebut memang sudah dipersiapkan pada sesi latihan.

Halaman:
1 2
      
