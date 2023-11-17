Media Vietnam Puji Timnas Indonesia U-17 meski Nyaris Tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023: Mereka Menunjukkan Progres!

MEDIA Vietnam, plo.vn, memuji penampilan Timnas Indonesia U-17 meski nyaris tersingkir di Piala Dunia U-17 2023. Menurut artikelnya, Garuda Asia sudah menunjukkan progres selama Piala Dunia U-17 berlangsung.

Impian melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 hampir musnah. Sebab, anak asuh Bima Sakti Tukiman takluk 1-3 dari Timnas Maroko U-17 pada laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 November malam WIB.

Indonesia kini menghuni peringkat tiga Grup A Piala Dunia U-17 2023 dengan nilai dua dari tiga pertandingan. Harapan untuk lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik masih ada meski sangat tipis.

Mereka mesti berharap laga Timnas Korea Selatan U-17 melawan Timnas Burkina Faso U-17 berakhir imbang. Lalu, duel antara Timnas Meksiko U-17 melawan Timnas Selandia Baru U-17 wajib berakhir 0-0.

Dalam situasi itu, Indonesia akan bergantung pada hitung-hitungan fair play lantaran poin, jumlah gol, dan selisih gol, dengan Meksiko sama persis. Sejauh ini, Arkhan Kaka dan kawan-kawan cukup diuntungkan karena baru mengoleksi tiga kartu kuning.

Di sisi lain, Meksiko sudah menerima enam kartu kuning dari dua laga saja. Artinya, jika memakai hitung-hitungan fair play, maka Indonesia akan lolos ke babak 16 besar!