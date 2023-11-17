Kalah dari Maroko U-17, Erick Thohir: Timnas Indonesia U-17 Sudah Berikan yang Terbaik di Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tetap memuji perjuangan Timnas Indonesia U-17 meski baru saja kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Menurut Erick, para penggawa Garuda Asia perlu diapresiasi karena sudah berikan yang terbaik selama tampil di ajang kelompok umur tersebut.

Erick pun tak mau perjuangan Timnas Indonesia U-17 menjadi sia-sia. Karenanya ia juga berharap para penggawa Garuda Asia bisa terus berkembang agar masa depan sepakbola Indonesia cerah.

Alasan itulah yang membuat Erick tetap mengapresiasi perjuangan Arkhan Kaka dan kolega. Pria berusia 53 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus segera bangkit dari kekecewaan karena akan bersiap untuk turnamen selanjutnya.

"Tim sudah berbuat yang terbaik. Tadi saya bilang ke mereka kita harus tetap berdiri, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi, tahun 2025 ada kejuaraan U-20, yang tentu kita ingin persiapkan tim dari sekarang," kata Erick dilansir dari instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (17/11/2023).

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-17 baru saja kalah Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 16 November 2023 malam WIB. Garuda Asia yang ditekan sejak awal pertandingan harus rela kehilangan tiga poin penting.

Tiga gol untuk Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- dicanangkan oleh Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Bima Sakti hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).