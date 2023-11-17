Bima Sakti Beberkan 3 Penyebab Timnas Indonesia U-17 Dihajar Maroko U-17 1-3 di Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2-23. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti membeberkan tiga aspek yang menyebabkan pasukannya dihajar Maroko U-17 dengan skor 1-3 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Tiga aspek yang dimaksud adalah banyaknya kesalahan individu, menurunnya mental pemain dan penjagaan (man marking) pemain lawan saat situasi bola mati yang lemah.

Ya, Arkhan Kaka dan kolega takluk 1-3 dari Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB. Gol Maroko U-17 dicetak penalti Anas Alaoui (29’), Abdelhamid Ait Boudlal (38’) dan Mohammed Hamony (64’), sedangkan tim tuan rumah memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas Nabil Asyura (42’).

Usai laga, Bima Sakti menyoroti beberapa aspek. Yang pertama ialah kesalahan mendasar, kemudian mental pemainnya yang agak menurun usai penalti lawan di gol pertama.

“Yang pasti banyak ya, kesalahan-kesalahan mendasar kita, kemudian penalti tadi sedikit berpengaruh pada mental pemain,” kata Bima, Jumat (17/11/2023).

Kemudian aspek ketiga yang disorot Bima Sakti adalah penjagaan pemain pada gol kedua Maroko U-17. Menurutnya, penjagaan terhadap pemain lawan agak renggang pada situasi sepak pojok itu membuat Maroko dapat mengambil keuntungan, sehingga Garuda Asia pun kesulitan mengejar.

“Kemudian gol kedua juga begitu, saat set piece (bola mati) sepak pojok, penjagaan lawan memang sedikit agak renggang sehingga mereka bisa memanfaatkan dan cetak gol kedua,” sambung Bima.