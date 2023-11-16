Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Kalah di Berbagai Aspek

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |23:14 WIB
Statistik Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Kalah di Berbagai Aspek
Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2-23. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Kekalahan tersebut pun wajar terjadi karena dilihat dari statistik pertandingan, Garuda Asia memang kalah di berbagai aspek dengan Maroko U-17.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- yang mendominasi sejak awal pertandingan sukses mencetak tiga gol.

Ketiga gol itu didapat dari Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Bima Sakti hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).

Kekalahan Timnas Indonesia U-17 ini menjadi wajar kalau berkaca dari statistik pertandingan versi SofaScore, Kamis (16/11/2023). Melansir statistik itu, Timnas Indonesia U-17 tercatat hanya membukukan 40 persen penguasaan bola.

Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Timnas Indonesia U-17 juga hanya mampu mencanangkan 10 tembakkan, dan hanya dua diantaranya yang tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan Maroko U-17 yang menorehkan 28 tembakkan, sembilan diantaranya menusuk langsung ke gawang Ikram Al Giffari.

Timnas Indonesia U-17 bahkan sama sekali tidak diberikan peluang emas dan serangan balik dalam laga tersebut. Sementara, Singa Atlas mampu membukukan enam peluang emas dan satu kali serangan balik berbahaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.jpg
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/fajar_alfian.jpg
Resmi Menikah! Momen Haru Fajar Alfian dan Firly Assyifa di Bandung Bikin Publik Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement