Statistik Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Kalah di Berbagai Aspek

Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2-23. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Kekalahan tersebut pun wajar terjadi karena dilihat dari statistik pertandingan, Garuda Asia memang kalah di berbagai aspek dengan Maroko U-17.

Pertandingan Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- yang mendominasi sejak awal pertandingan sukses mencetak tiga gol.

Ketiga gol itu didapat dari Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Bima Sakti hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).

Kekalahan Timnas Indonesia U-17 ini menjadi wajar kalau berkaca dari statistik pertandingan versi SofaScore, Kamis (16/11/2023). Melansir statistik itu, Timnas Indonesia U-17 tercatat hanya membukukan 40 persen penguasaan bola.

Timnas Indonesia U-17 juga hanya mampu mencanangkan 10 tembakkan, dan hanya dua diantaranya yang tepat sasaran. Berbanding terbalik dengan Maroko U-17 yang menorehkan 28 tembakkan, sembilan diantaranya menusuk langsung ke gawang Ikram Al Giffari.

Timnas Indonesia U-17 bahkan sama sekali tidak diberikan peluang emas dan serangan balik dalam laga tersebut. Sementara, Singa Atlas mampu membukukan enam peluang emas dan satu kali serangan balik berbahaya.