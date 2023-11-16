Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Gagal Kalahkan Maroko U-17 di Laga Pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti Minta Maaf

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:56 WIB
Timnas Indonesia U-17 Gagal Kalahkan Maroko U-17 di Laga Pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti Minta Maaf
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti meminta maaf kepada masyarakat Tanah Air karena telah gagal membawa Garuda Asia menang atas Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Ia pun mengaku bahwa kegagalan itu murni kesalahannya dan bukan para pemain.

Permintaan maaf Bima Sakti itu ia sampaikan usai Timnas Indonesia U-17 dipermalukan Maroko U-17 dengan skor 1-3 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko U-17- yang mendominasi sejak awal pertandingan sukses mencetak tiga gol.

Ketiga gol itu didapat dari Anas Alaoui (29’ (P)), Abdelhamid Ait Boudlal (38’), dan Mohamed Hamony (64’). Sementara, tim asuhan Bima Sakti hanya mampu membalaskan satu gol via Nabil Asyura (42’).

Selepas pertandingan, Bima meminta maaf atas kekalahan memilukan itu. Pelatih kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur itu mengatakan para pemain sudah menunjukkan yang terbaik. Namun, hasil berkata lain.

Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

“Saya tentunya minta maaf atas hasil pada hari ini, dan yang pasti pemain sudah bekerja keras, pemain sudah berusaha,” kata Bima usai pertandingan, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut, Bima juga mengakui Maroko U-17 bermain lebih baik dari Garuda Asia dalam laga tersebut. Namun begitu, Bima tidak mau menyalahkan para pemainnya atas kekalahan ini. Dia mengklaim, kekalahan ini merupakan tanggung jawab dirinya.

