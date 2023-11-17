Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia, Sebut Irak Menang Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:00 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia, Sebut Irak Menang Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Irak menang mudah 5-1 atas Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/iraqnt_en)
A
A
A

MEDIA asal Vietnan, The Thao 247 meremehkan Timnas Indonesia karena dengan mudah dikalahkan Timnas Irak saat kedua tim berjumpa di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis 16 November 2023. Bermain di kandang Irak, skuad Garuda tumbang dengan skor telak 1-5.

“Timnas Irak membuktikan kekuatan absolutnya dengan mengalahkan Timnas Indonesia dengan mudah di kandang sendiri,” bunyi pernyataan The Thao 247 dalam artikel berjudul ‘Dengan kualifikasi luar biasa, Irak menjamu Indonesia sebelum bertemu Vietnam’, dikutip Jumat (17/1/2023).

Beraksi di Basra International Stadium, Timnas Irak memang bisa dikatakan menang mudah atas Timnas Indonesia. Mereka bahkan sudah unggul di babak pertama dengan skor tipis 2-1.

The Thao 247 menilai sejak awal Irak memang menekan Timnas Indonesia secara habis-habisan. Sehingga pasukan Shin Tae-yong lebih banyak bertahan.

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

“Sejak menit pertama pertandingan, tim Irak menekan Indonesia dan memaksa tim tandang bertahan jauh di kandang sendiri. Tak perlu menunggu lama, tim Irak mengkonkretkan keunggulannya melalui gol striker Bashar pada menit ke-20,” tambah pernyataan The Thao 247.

“Melanjutkan kemeriahan, pada menit ke-33, skor menjadi 2-0 untuk Irak setelah gol bunuh diri yang cukup canggung dilakukan bek Jordi Amat,” lanjut media Vietnam tersebut.

Halaman:
1 2
      
